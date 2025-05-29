Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüz olan Galatasaray'ın, gelecek sezon doğrudan katılacağı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüz olan Galatasaray'ın, gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul eden Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak önemli bir başarının altına imza atan, 25 şampiyonlukla 5'inci yıldızı armasına takma hakkı kazanan Galatasaray'ın kıymetli sporcuları ve yöneticileriyle bugün İstanbul'da bir araya geldik. Tarihinde kazanmış olduğu kupalar kadar sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkemizin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulübümüz olan Galatasaray'ın, gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bizleri gururlandıracağına inanıyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasına selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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