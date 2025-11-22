Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı" oturumunda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde devam eden G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" başlıklı oturuma katıldı.

Oturumdaki konuşmasında, salgınlar, iklim değişikliği ve afetler gibi yeni sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirdiğimiz yıkıcı depremlerin ardından dünyanın en büyük inşa operasyonunu yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede 350 bininci konut ve iş yerinin teslimini geçen günlerde gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geriye kalan 100 bin ünitenin tamamlanmasıyla 4 yıldan kısa süre içinde dünyanın en büyük inşa faaliyetlerinden birini tamamlamış olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte sergilediğimiz dayanıklılık Türkiye ekonomisinin ne denli sağlam temellere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Sıfır Atık Projesi ile çevre konularında çalışmalarımızı güçlendiriyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılında karşı karşıya kaldığımız ve ardından şiddetli kuraklık hem gıda fiyatlarında hem de enerji arzında büyük baskılar doğurdu. Yaşadığımız her acı tecrübe, iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir kalkınmaya, gıda, su güvenliğini güçlendirmeye önem vermemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma hedefini gerçekleştirmede önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kanun kapsamında ayrıca temiz teknoloji yatırımlarının artırılması ve tüm sektörler için adil dönüşümün finansman olarak desteklenmesini amaçlıyoruz. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Şimdiden bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış durumdayız. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönen Sıfır Atık Projesi ile çevre konularda çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avustralya ile sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum. Ayrıca, Güney Afrika dönem başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 olarak gıda güvenliğini tesis etme noktasındaki çabalarını gelecek dönemde artırmalarının çok isabetli olacağına gönülden inandığını ifade ederek, "Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Gazze'nin yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamının sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70 bini aşkın çocuk, kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır. Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların koordinasyonundaki rolünü vazgeçilmez görüyoruz. Öte yandan, kış şartlarıyla birlikte bilhassa barınma sorununun giderilmesinde zaman aleyhimize işliyor. Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya, şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız. Kalıcı barışın yegane yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplum olarak çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."