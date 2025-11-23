Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir teslim törenine katıldı.
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, kapanış oturumuyla sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı oturumda, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa zirvenin kapanış konuşmasını yaparak, G20 dönem başkanlığını törenle Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel