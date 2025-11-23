Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi Kapsamında İtalya Başbakanı Meloni'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede, "ikili ilişkiler, Gazze’de ateşkesin korunması, Ukrayna–Rusya savaşı ve Libya ile yürütülen iş birliği" başlıkları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Zirve kapsamında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verdildi:

"Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın Libya hükümetiyle iş birliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti."

