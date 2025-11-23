Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi Kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkiler, Gazze'de ateşkesin korunması ve Ukrayna– Rusya savaşında diplomatik çözüm arayışları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Pyalaşımda, şu ifadelere yer verdildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye'nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti."