Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.

Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da verilen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! Onlarca hükümlü hastanelik oldu
Bir parti liderinin daha safı belli: Öcalan'la görüşmek faydalı olur

Bir parti liderinin daha safı belli: Öcalan'la görüşmek faydalı olur
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi

Ne maç ama! Guardiola'yı kariyerinde ilk kez yendi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Volkan Demirel'in büyük üzüntüsü
Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü

Yok artık! Ne yaptın Barış
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Şakalaşmayla başladı, sonu kötü bitti! Lise kavgası can aldı

Şakalaşmayla başladı, sonu kötü bitti! Lise kavgası can aldı
Ev sahipleri dikkat! Çocuklu kiracıyı reddedene ceza geliyor

Ev sahipleri dikkat! Bu kiracıları reddedene ağır cezalar geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.