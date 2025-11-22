Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.
Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da verilen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel