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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne Katılmak Üzere Brezilya'ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne Katılmak Üzere Brezilya'ya Gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım'da Rio de Janeiro’da düzenlenecek 19’uncu G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’ya gidecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım'da Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19'uncu G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecektir. G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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