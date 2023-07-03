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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Fransa Güncel Haberler

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