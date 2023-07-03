Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Fransa'daki olaylar) Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz."
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel