Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede Dişişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

