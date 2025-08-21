Erdoğan ve Macron'dan İkili Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu kaydetti.

İki lider BM Zirvesi marjında New York'ta görüşülen konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fransa ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.