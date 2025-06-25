Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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