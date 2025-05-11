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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Telefonda Görüştü: "Ukrayna Savaşında Tarihi Bir Dönüm Noktası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Telefonda Görüştü:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarihi bir dönemece girildiğini belirterek, Türkiye’nin kalıcı barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarihi bir dönemece girildiğini belirterek, Türkiye'nin kalıcı barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Macron'un görüşmesinde, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için önemli bir fırsatın doğduğunu ve bu fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın inşası için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu Macron'a iletti.

Açıklamada Erdoğan'ın, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış görüşmelerinin başlatılması ve Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinin sağduyulu bir biçimde yürütülmesinde uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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