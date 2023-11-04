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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri olarak değerlendiriyorum.