Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri olarak değerlendiriyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ford Otosan'ın bugün burada açılışını yaptığımız yatırım gibi adımları, Türkiye Yüzyılı'nın şimdiden ortaya çıkan meyveleri olarak değerlendiriyorum."
Kaynak: AA / Güncel