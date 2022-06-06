Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların oyunlarını bozacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların oyunlarını bozacağız."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel