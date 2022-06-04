Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör...

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Fırat Güncel Haberler

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