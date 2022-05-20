Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda, England, İsveç, Güncel, Haberler

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