Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel