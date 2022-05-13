Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel