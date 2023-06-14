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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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