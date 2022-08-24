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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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