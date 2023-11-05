Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur."
Kaynak: AA / Güncel