Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır -1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) girişimiyle oluşturulan 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu', ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden parlamenterler katıldı. Filistin halkının meşru haklarını savunmak ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü saldırılara karşı parlamenter dayanışmayı artırmak amacıyla başlatılan girişimde Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap etti.

'FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAK, İNSANLIĞI, BARIŞI VE ADALETİ SAVUNMAKTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'i destekleyen parlamentolar grubunun her bir mensubuna yürekten teşekkür ediyorum. Toplantınızın ve alacağınız kararların Filistin için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle sizlerin şahsında, Filistin davasını kendi meselesi görüp destek veren tüm parlamenterlere buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Bizden önce yapılan konuşmaları büyük bir ilgiyle takip ettik. Her iki meclis başkanımızı, verdikleri çok önemli mesajlar dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim: Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir; Filistin'i savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin davası, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davasıdır. Tüm bunlarla birlikte Filistin davası, özü itibarıyla insan olma, insan kalma mücadelesidir. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir. Elbette bu dava, siyasetin de ötesinde bir vicdan meselesidir" diye konuştu.

'BU DAYANIŞMAYI, BU BİRLİKTELİĞİ İLELEBET MUHAFAZA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada bulunan siz kardeşlerim aslında bunu yapıyorsunuz. Duruşunuzla sadece Filistin'i ve Filistin halkını değil, insanlığı ve insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak, baskılara boyun eğmeyerek tüm insanlığa adeta nefes oluyorsunuz. Filistin davasına verdiğiniz güçlü destek için, zor zamanda sergilediğiniz onurlu duruş için, insanlık cephesinde cesaretle yer aldığınız için her birinizi kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza da bu anlamlı toplantıya öncülük ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu dayanışmayı, bu birlikteliği ilelebet muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'NÜFUSUN YÜZDE 7'DEN FAZLASI YA KATLEDİLDİ YA DA SAKAT BIRAKILDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz, son asrın en büyük haydutluklarından birine maruz kalıyor. İsrail hükümeti, çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. İsrail'in vahşice öldürdüğü 60 bine yakın Filistinlinin kahir ekseriyeti kadın ve çocuk. Nüfusun yüzde 7'den fazlası ya katledildi ya da sakat bırakıldı. Sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmak için çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. Önceki gün bir kadın gazeteci, on kişilik ailesiyle birlikte şehit edildi. Yüzlerce doktor, hemşire, sağlık personeli kurşunların hedefi oldu, yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su, gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. Çocuğunun doğum gününü Gazzeli çocukları öldürerek kutlayacak kadar insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya kaldık. Okullar, kiliseler, camiler, üniversiteler bombalandı. Gazze'deki binaların neredeyse yüzde 80'i yıkıldı. Gazze, taş üstünde taş kalmayacak derecede harap edildi. 50 milyon tondan fazla devasa bir enkaz yığınından söz ediyoruz. İsrail, yeniden başlattığı saldırılarıyla Gazze'de ayakta kalan son binaları, hastaneleri, sivil yerleşim yerlerini, Gazze'nin hayat damarı olan temiz su kaynaklarını da teker teker imha ediyor. İşgal güçlerinin koruması altındaki yerleşimci vahşeti Batı Şeria'da tüm hızıyla sürüyor" dedi.

'NEREDE BBC, NEREDE CNN VE DİĞERLERİ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meselenin daha vahim tarafı şudur değerli kardeşlerim: Bütün bu zulüm ve barbarlıklar tam 18 aydır, medeni denilen dünya dahil, tüm insanlığın gözleri önünde sergileniyor. Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Sağlık çalışanları öldürülüyor, Batı dünyası seyrediyor. Uluslararası hukuk ve kritik kurumlar kapatılmak isteniyor, Birleşmiş Milletler süreci sadece seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Buradan bir kez daha soruyorum: Nerede uluslararası hukuk? Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede ortalığı ayağa kaldıran, bütçesi milyarlarca doları bulan yapılar, örgütler, kurumlar? En küçük bir hadisede ambargo silahını çeken Batılı devletler, soruyorum, İsrail'e karşı neredeler? Nerede BBC, nerede CNN ve diğerleri? Gazze'de insanlık öldürülürken, çocuklar, bebekler, kadınlar yanarak can verirken, gazeteciler infaz edilirken bunları gören dünyada var mı? Şimdi değerli kardeşlerim, mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur" diye konuştu.