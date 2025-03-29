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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Telefonda Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstereceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstereceğini belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederek, Abbas'ın Ramazan Bayramı kutladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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