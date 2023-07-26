Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mahmut Abbas Filistin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title