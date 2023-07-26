Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.