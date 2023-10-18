Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıklayarak, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA