Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi gelin hep birlikte 14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın miladı haline dönüştürelim, emperyalistinden teröristine ülkemize gözünü diken herkesin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, orduya teslim edilen TCG Anadolu Gemisi'nin bugün halkın ziyaretine açıldığını söyledi.

Sarayburnu'ndaki gemiyi ziyaret etmek isteyenlerin kilometrelerce kuyruk oluşturduğunu aktaran Erdoğan, "Allah'a hamdolsun. Bunu gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Fırkateynlerden tutunuz, hücumbotlarına varıncaya kadar böyle bir uçak gemisini yapmak, İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma, bütün bunları yapmak da bize nasip oldu." diye konuştu.

"Vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda"

"İş bilenin kılıç kuşağınındır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz göreve geldiğimizde yerli, milli savunma sanayi neydi, yüzde 20. Şimdi yüzde 80. Bak nereden nerelere geldik. Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'den artık savunma sanayinde mühimmatından araç gerecine kadar bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik. Şimdi ben burada Fikirtepe'den soruyorum, ey bu ülkenin anneleri ve babaları, ey bu ülkenin gençleri, hayallerinizi, hedeflerinizi, beklentilerinizi, bu hezimet abidesine emanet eder misiniz? Ey bu ülkenin esnafı, sanatkarı, sanayicisi, girişimcisi bırakınız ülkenizi, kendi işinizin en basit kısmını güvenip de SSK'yı batıran, bu acize bırakır mısınız? Evladımızı, hayallerimizi, işimizi teslim etmeyeceğimiz birine ülkeyi teslim eder miyiz? Hatırlıyorsunuz değil mi, o meşhur Savaş Ay'ın bay bay Kemal'le yaptığı programı? Ne rezaletti o. SSK Okmeydanı Hastanesi'nde yavrularımız orada maalesef ellerinde serumlarla nasıl ölüyorlardı? ya rehin ya rehine alınıyorlardı. Şimdi bizim hastanelerimizde böyle bir durum var mı? İşte burada hemen yanı başınızda bir şehir hastanesi. Çam Sakura Şehir Hastanesi, Murat Dilmen Şehir Hastanesi, Feriha Öz Şehir Hastanesi. Bütün bunlarla beraber ne diyoruz? Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan taviz vermeyeceklerine dikkati çekerek, "Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta kendinizin ve evlatlarınızın geleceğine sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Değerli kardeşlerim, tabii ki sıkıntılar yok mu? Sıkıntılar da var ama bunları çözecek olan da 21 yıldır bu ülkenin her meselesinin üstesinden gelmiş, her eserin, her hizmetin altına imzasını atmış olan biziz." ifadelerini kullandı.

"Ev sahibi olacak herkese yeni yuvaları hayırlı olsun"

Vatandaşlara, "Marmaray'ı yaptık mı?" diye seslenen Erdoğan, "En ideal şekilde kullanıyor musunuz? Avrasya'yı yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? ya bunlara sorun ya. Siz ne yaptınız? Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? Şimdi gelin hep birlikte 14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın miladı haline dönüştürelim, emperyalistinden teröristine ülkemize gözünü diken herkesin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Projesi'nde ev sahibi olacak herkese yeni yuvalarının hayırlı olmasını diledi.

Konutların teslim töreninde de tekrar beraber olacaklarını, bu mutluluğu hep birlikte yaşayacaklarını kaydeden Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlık, ilgili kurumlar ve yüklenici firmalar ile hak sahibi vatandaşları kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini tamamlarken vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Erdoğan anahtarları teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Gedikli ile kürsüye çıktı.

Kurada hak kazananlara anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim etti.

(Bitti)