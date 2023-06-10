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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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