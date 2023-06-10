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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FIFA BAŞKANI INFANTİNO İLE GÖRÜŞTÜ

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Güncel Haberler

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