CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FIFA BAŞKANI INFANTİNO İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel