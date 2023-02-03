Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim."
Kaynak: AA / Güncel