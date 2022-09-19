Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz."
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel