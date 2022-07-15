Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz.' - Haberler

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