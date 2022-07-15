Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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