Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel