Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik"