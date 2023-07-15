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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik"

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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