Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına ve fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi büyütme mücadelesini bahanelerin arkasına sığınmadan sürdürdüklerini belirtti. Felaket tellallarına ve fitne tüccarlarına aldırış etmediklerini vurgulayan Erdoğan, ülkenin gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz"