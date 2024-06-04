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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına ve fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi büyütme mücadelesini bahanelerin arkasına sığınmadan sürdürdüklerini belirtti. Felaket tellallarına ve fitne tüccarlarına aldırış etmediklerini vurgulayan Erdoğan, ülkenin gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

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