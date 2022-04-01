Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında konuştu: (1)

FATİH, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçirdiklerini belirterek "Millet Kütüphanemiz gece gündüz gençlerimize ve araştırmacılarımıza hizmet veriyor. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz vakitlerde giriş kapısının adeta arı kovanı gibi işlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışında yaptığı konuşmasına, "Bugün ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum." diyerek başladı.

Bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyanın her alanda huzura, barışa, adalete, merhamete ihtiyacı olduğu bir dönemde erişilen ramazanın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını dileyen Erdoğan, bugün Fatih Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 13 kütüphane ile gençlik ve spor merkezlerinin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Erdoğan, kütüphanelerin bünyelerindeki 150 bin kitapla toplam 1800 kişiye hizmet verecek kapasitede olduğunu aktararak her ay 120 bin öğrenciye hizmet sunan kütüphanelerin imkanlarından gençlerin geniş bir şekilde istifade ettiğini dile getirdi.

Tamamı da salgın döneminde hazırlanan kütüphaneleri bugün toplu bir şekilde hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, "Hamdediyoruz. Zira Kitabullah kitabımız Kur'an-ı Kerim 'ikra' ile başlıyor ve oku emri ilahisiyle başlayan kitabımızda işte bu kütüphanelerimizin bu noktada adeta bütün gençlerimizin yediden yetmişe okuma imkanını hazırlaması sebebiyle de ben belediye başkanımızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Fatih Belediyesinin hizmetlerinin sadece bununla sınırlı olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Zeyrek Akademi bünyesinde fotoğrafçılıktan, Osmanlı Türkçesi ve minyatür okumalarına kadar geniş bir alanda hizmet veriliyor. Medrese Davut Paşa lisansüstü ve doktora öğrencilerinin hizmetindedir. Bilim Fatih'te ise içindeki atölyeleriyle bugüne kadar 33 bin öğrencimizin ufkunu açacak faaliyetler icra edilmiştir. Bunların yanında dokuz ayrı spor merkeziyle de pek çok branşta gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri altyapı sunulmuştur. Tüm bu eser ve hizmetlerin Fatih ilçemiz başta olmak üzere İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

"Rami Kışlası'nı restore ederek çok daha büyük kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracağız"

Bu eserleri ilçeye kazandıran belediye başkanı ve ekibini tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Sevgili gençler, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde faaliyete geçirdik. Millet Kütüphanemiz gece gündüz gençlerimize ve araştırmacılarımıza hizmet veriyor. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz vakitlerde giriş kapısının adeta arı kovanı gibi işlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Rami Kışlası'nı restore ederek çok daha büyük kapasiteli bir kütüphaneyi İstanbul'a kazandıracaklarını kaydederek "Belediyelerimizin açtıkları kütüphaneleri gençlik merkezlerini, atölyeleri, kursları, bu büyük kültür ve medeniyet hamlesinin mahallelere kadar yayılan kılcal damarları olarak görüyorum. Alışveriş merkezlerinden, havalimanlarına, tren garlarından otobüs terminallerine kadar her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde elektronik kitap uygulamalarının da giderek yaygınlık kazandığını dile getirdi.

(Sürecek)