CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİH'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası esnafı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel