CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİH'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası esnafı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023 Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Fatih Güncel Haberler

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