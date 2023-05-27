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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde namaz kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde namaz kıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanına eşlik etti. Erdoğan burada akşam namazını kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanına eşlik etti. Erdoğan burada akşam namazını kıldı. Cami girişinde ve çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Eyüpsultan Güncel Haberler

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