Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde namaz kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanına eşlik etti. Erdoğan burada akşam namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanına eşlik etti. Erdoğan burada akşam namazını kıldı. Cami girişinde ve çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

- İstanbul

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