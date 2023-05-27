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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde akşam namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde akşam namazı kıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Sultan Camii Süleyman Soylu Güncel Haberler

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