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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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