Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'ne tebrik
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel