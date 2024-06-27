Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında; "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, toplantıda şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

"Rusya'sız çözüm olmaz"

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması, adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım."

"Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik"

Estonya Cumhurbaşkanı Karisi de Erdoğan'a karşılama ve ev sahipliği için teşekkür etti. "Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli" diyen Karisi, özetle şunları kaydetti:

"Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi. Gerçekten güzel bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bu vesile ile harika Türk lezzetlerini tadabileceğimiz bir akşam yemeği yiyeceğiz. 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Estonya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli? MasterChef Melek kimdir? 2024 Masterchef Melek Baba kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title