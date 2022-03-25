Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldiBELÇİKA, (DHA)- Belçika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

BELÇİKA, (DHA)- Belçika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Estonya, DHA, Güncel, Haberler

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