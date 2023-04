CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EŞKIYA EŞKIYALIĞINI HER YERDE YAPACAKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı Binası'na yapılan saldırıyla ilgili, "Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde, her zaman yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı Binası'na yapılan saldırıyla ilgili, "Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde, her zaman yapacaktır. Bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz siyasette bu işlere yabancı değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak bayram namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Burada bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

DOĞAL GAZIMIZIN GİRMEDİĞİ İL İLÇE BIRAKMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı

Filyos'ta çıkarılan doğal gazla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle 1 ay, ardından da 1 yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletimizle buluşturacağız. Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın. Ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğalgazımızın girmediği il ilçe bırakmayacak. Bu yoğunlukla yüklenecek. Şu an itibariyle bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında" şeklinde cevap verdi.

GİDİLMEMİŞ İL BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Seçim süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e gideceğim. Yetiştirebilirsem belki Hatay'a da geçme durumum olacak. Bölgedeki turları inşallah devam ettireceğiz. Daha sonra tabi açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Bu konuda İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken, şehir mitinglerimizi de Artvin, Rize'den başlamak üzere Trabzon, Giresun, Ordu, bu şekilde devam ettireceğiz. Planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalarıma devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz, ben yalnız çalışmıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız da yoğun şekilde çalışıyorlar. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var, bu şekilde inşallah kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak" dedi.

TOGG'UN ULUSLARARASI MARKA OLDUĞUNU DÜNYA GÖRECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TOGG deneyimi ve TOGG'la ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teslimat tırlarımız zaten yollarda. Bunun dışında değerli kardeşim İlham Aliyev'e aynı şekilde gönderdik, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e aynı şekilde gönderdik. Bunu diğer liderlerle de inşallah paylaşacağız. TOGG'un sadece ulusal değil uluslararası marka olduğunu da dünya görecek. Şu an itibariyle lider dostlar, kardeşler çok çok memnunlar. İnanıyorum ki ülkemde de TOGG'u tercih edenler de memnun kalacaklar" diye konuştu.

EŞKIYA EŞKIYALIĞINI HER YERDE, HER ZAMAN YAPACAKTIR

AK Parti Çukurova İlçe binasına saldırıyla ilgili soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirme içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde, her zaman yapacaktır. Çukurova ilk değildir. Biz terör bölgelerinde bunları çok yaşadık, bu konuda şehitler de verdik. Bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla zaten İçişleri Bakanlığımız, emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibariyle yargıda yapılıyor" diye konuştu.

Erdoğan daha sonra gazetecilerle bayramlaşarak çikolata ve börek ikram etti.

