Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşkıya eşkıyalığını her yerde yapacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı Binası'na yapılan saldırıyla ilgili, "Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde, her zaman yapacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak bayram namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Burada bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

DOĞAL GAZIMIZIN GİRMEDİĞİ İL İLÇE BIRAKMAYACAK

GİDİLMEMİŞ İL BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

TOGG'UN ULUSLARARASI MARKA OLDUĞUNU DÜNYA GÖRECEK

EŞKIYA EŞKIYALIĞINI HER YERDE, HER ZAMAN YAPACAKTIR

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023