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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Sözleşmeli Er'in Ailesine Taziye Ziyareti Yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evcin'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Baba Nazif Evcin, oğluyla son görüşmesinde teröristlere karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evcin'in ailesinin Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evini ziyaret etti.

Şehidin annesi Ferah, babası Nazif Evcin ve yakınlarıyla görüşen Gürcan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Milletvekili Gürcan'ın telefonuyla baba Nazif Evcin ile görüştü.

Erdoğan, Evcin'e başsağlığı dileyerek, "Makamı zaten cennet, şüphemiz yok. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Baba Nazif Evcin ise oğluyla dün cuma vakti görüştüğünü dile getirdi.

Oğlunun, kendisine "Bu pislikleri temizleyeceğiz." dediğini aktaran Evcin, "Bana, 'Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili Irak Terör Güncel Haberler

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