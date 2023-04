CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESKİŞEHİR'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki seçim mitinginin ardından geldiği Eskişehir'de, aralarında Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli E5000 ana hat lokomotifi, Gökpınar barajı ve Beylikova ilçesinde bulunan nadir toprak elementi pilot tesisin toplu açılış programına katıldı.

Eskişehir'in sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, lojistiğiyle, eğitimiyle, sağlığıyla gelişen tüm imkanlarıyla dinamizmi her geçen artan bir şehir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte asırlarca dünyanın ilim ve üretim merkezi olan Eskişehir'in son yıllarda hak etmediği bir ihmali yaşadığını söyledi. AK Parti iktidarının Türkiye'ye en büyük hizmetinin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 20 yılda tamamlaması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimdi bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanıyoruz. Tabi, her dönemde olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Türkiye'nin atılımlarının önünü kesmek için her yolu denediler. Vesayetin ayak oyunlarından, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, darbe teşebbüslerinden ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Hamdolsun, milletimizle beraber verdiğimiz mücadele hepsinin de üstesinden geldi. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda yedili bir koalisyon var. Ne arasan bulunur, derde devadan gayrı. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı CHP terörle kol kola. İP terörle kol kola. O yavrucuklar var, onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler. Ne yaptıklarının farkında değiller. Tabi buna bir de PKK'sından FETÖ'suna, bu masaya alenen destek veren terör örgütlerini ilave etmek lazım. Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını. Batıdaki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar Türkiye düşük teknolojili, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani, İHA yapmasın, SİHA yapmasın, Akıncı yapmasın, Kızılelma yapmasın. Bitmedi. TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın. Öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi böyle yönetmediler mi Bu CHP bunları böyle yönetmedi mi Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler. Ne diyorsunuz Eyvallah edelim mi bunlara Başka ne istiyorlar! Türkiye köken ve inanç kavramları üzerinden kavga etsin ama bölgesinin cazibe merkezi olmasın istiyorlar. Eyvallah edelim mi bunlara Başka ne istiyorlar' Türkiye kendi belirledikleri politikalara sadakatle hizmet etsin ama, kendi politikalarını, kendi belirlemeye kalmasın diye konuştu.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için destek isterken, muhalefetin seçimlerin ardından 'mevta' olacağını ifade ederek şunları söyledi

Biz nasıl IMF'yi kapımızdan gönderdiysek, inşallah sandıkta da bunları. 21 sene bunlar hiç iktidar olabildi mi Şimdi 14 Mayıs'ta da ne diyoruz Yine olamayacaklar diyor muyuz Öyleyse, bak ne yazmış, 'Ölüme gidelim dedin de Mazot mu yok dedik' İşte benim vatandaşım böyle. Kralına gereken cevabı verir. Peki ne istiyor bunlar, bizim gençlerimizden yetenekli, birikimli, kabiliyetlileri onlara gidip hizmet etsin ama, kendi ülkelerine bir şey katmasın istiyorlar. Peki bunlara eyvallah edelim mi Madem burada sizlerle dertleşiyoruz. Öyle ise şu gerçeği sizlerle paylaşmazsam olmaz. Şayet, ülkenin başında yerli, milli, kararlı, cesur, vizyon ve program bir yönetim olmasaydı, bu saydıklarımı çoktan yaptırmışlardı. İşte bak, uçak gemimiz şu an Sarayburnu'nda. Tıklım tıklım gidip geliyorlar. Ama bu CHP'liler bizim TCG Anadolu'dan bile rahatsız. İP rahatsız. Terör örgütünün uzantısı HDP rahatsız. Ama hepsinden önce Kandil rahatsız. Niye, İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma bunların tepesine tepesine iniyor. Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e, Besler Deresi'ne indik mi? Bu terör örgütüne bizler gereken dersi verdik mi'Biliyorlar ki, eğer Cumhur İttifakı iş başında olursa, teröristlere bu ülkede aman almak yok. Öyleyse, yapacağımız çok iş var. Alacağımız çok yol var. Unutmayın, 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. İşte bütün bunları başaramadıkları için çok kızgınlar. Ülkemizin yaşadığı büyük dönüşümü sessiz devrimleri, tarihi yol ayrımında verdiği kararları hazmedemeyenlerin öfkeleri yüzlerinden okunuyor. Eskiden ülkemizle ilgili niyetlerini gizli saklı ifade ederlerdi. Artık ona bile ihtiyaç duymuyorlar, alenen söylüyorlar. Ne diyorlar 'Türkiye çok oldu, Türkiye bizi dinlemiyor, Türkiye'nin durdurulması lazım, Türkiye'nin bize ihtiyacı kalmadı' diyorlar. Biz de bunları duydukça Allah'ımıza hamd ediyor, doğru istikamette gittiğimizden emin oluyoruz.

'ÇOK UZUN MÜCADELELER SONUNDA ÜLKEMİZİ BUGÜNKÜ SEVİYESİNE GETİRDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, Türkiye'yi bu seviyeye getirmek için çok uzun müdahale ve bedeller ödediklerini belirterek, Gençlerimizin bazılarının aklına, haklı olarak şöyle bir soru gelebilir. Bir ülkenin yönetiminin görevi zaten, kendi devletinin, kendi milletinin gelişmesini, kalkınmasını, refahını, hak ve özgürlük alanlarının genişlemesini sağlamak değil midir Normal şartlarda elbette öyledir. Ancak, ülkemizde işler böyle yürümüyordu. Güven iklimi çökertilmiş, istikrarsızlık batağına saplanmış, geri kalmışlığa mahkum edilmiş bir ülkede, isteseniz de işleri böyle yürütemiyordunuz. İşte şimdi çıkmış Bay Bay Kemal, soğan da soğan, patates de patates diyor. ya Bay Bay Kemal, sen şöyle soğanı masanın üzerine koyar, şöyle yumruğunla vurup onun lezzetini alabilir misin Biz öyle yetiştik, biz soğanımızı öyle yedik. Ama bu TIR'lar olmasa, bu uçaklar olmasa, bu yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi neyle taşıyacaktınız. Bu yolları yaptık ki, bunlar taşınsın. Ama bunların böyle bir derdi yok. Rahmetli Menderes ve Özal gibi emperyalistlerin, dünyanın pek çok yeri gibi bizde de bu düzeni değiştirmeye çalışan siyasi liderlerin başlarına gelmeyen kalmadı. Biz de iktidara geldiğimiz günden beri, nice saldırılarla boğuştuk. Çok uzun mücadeleler ve bedeller sonunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile zirveye de çıkartacağız dedi.

Eskişehir'deki madencilik alanında yapılan keşiflerden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün sizlerle iki önemli projenin sevincini daha paylaşacağız. Birincisi, ülkemizin madencilik alanındaki en önemli yatırımlarından biridir. Eskişehir son 5 yılda ürettiği bor cevheri ile ülkemize 2 milyar dolar gelir sağladı. Bu süreçte Eti Maden, Eskişehir 700 milyon liralık yatırım yaptı. Kırka'da yıllık 10 ton üretim yapan pilot lityum karbonat tesisini 2020'de hizmete açmıştık. Bu tesiste üretilen lityum, mühendislerimizin 3 yıllık emeğinin ürünüdür. Bandırma'daki tesisle birlikte ülkemizin ihtiyacının yaklaşık yarısını üretebilir hale getirdik. Artık cep telefonlarında, tabletlerde, diz üstü bilgisayarlarda, bir otomobilin ötesinde yüksek teknoloji ürünü bir akıllı cihaz olan Togg'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor. Eskişehir Beylikova'da keşfettiğimiz 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervimizi işleyecek pilot üretim tesisinin açılışını da bugün yapıyoruz. Bu madenlerin enerjiden savunmaya, kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş bir kullanım alanı var. Bunlar öyle stratejik ürünler ki, Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Açılışını yaptığımız pilot tesis yılda bin 200 ton işleyerek işe başlayacak. Hemen ardından yıllık üretimi 570 bin tona çıkaracak yeni bir tesis kuracağız. Ayrıca, bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. Nadir toprak elementi tesisimizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifi ve altyapı sistemlerinin imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanmasıdır. Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyaç duyacağımız 500 lokomotifi burada üreteceğiz. Ülkemize 1,5 milyar Avro'luk katma değer kazandıran bu projenin ilk hareket testine biraz sonra canlı bağlantıyla şahitlik edeceğiz. Bu projeyle ülkemize yeni bir değer kazandıran Eskişehir'i, Devlet Demiryollarını, TÜBİTAK'ı ve özel şirketlerimizi tebrik ediyorum. Eskişehir lokomotif üretimi, akülü manevra aracı imalatı, döner köprü imalatı, araç taşıma vagonu geliştirilmesi gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Tüm bu yatırımlarla Eskişehir'e değer katan, yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede TURASAŞ ve URAYSIM yatırımlarıyla Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz. Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerin, Gemlik limanına ulaştırılmasını sağlayacak raylı sistemin inşasına da yakında başlıyoruz. Kardeşlerim bu Bay Bay Kemal, bir zamanlar SSK'nın başında değil miydi Başındaydı. Unutmayın, Kanuni ne diyor 'Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' ya Bay Bay Kemal sen SSK'nın başındayken, hastanelerimizde maalesef rehineler vardı. Rehin alınanlar vardı. Sen bunların hesabını bu millete, rabbimize nasıl vereceksin. 14 Mayıs bunların hesabını sorma zamanıdır. İhmal etmeyin ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için partisine destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı

Kardeşlerim, sizlerden sandığa giderken, tüm bu eser ve hizmetleri gözünüzün önüne getirmenizi özellikle istiyorum. Eskişehir'in en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla bu eser ve hizmet siyasetini taçlandırmak istiyoruz. Biz dersimizi iyi çalıştık. Ülkemizin yeni bir seçim arifesinde olduğu şu günlerde bizden başka, Cumhur İttifakından başka milletimizin önüne bir vizyonla çıkan kimse var mı Sadece vizyonla da kalmadık, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar olarak nitelendirdiğimiz şu seçim beyannamemizde önümüzdeki 5 yılda atacağımız somut adımları da ilan ettik. İş başına gelirken, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet diyerek yolda yürüdük. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı büyük depremler nedeniyle yeni dönemde önceliklerimizin başında afetlere dirençli Türkiye'nin inşasını yerleştirdik. Togg'u malum yaptık. TCG Anadolu'yu aynı şekilde yaptık. Şu anda benim vatandaşlarım gümbür gümbür Sirkeci'de gidip TCG Anadolu'yu ziyaret ediyorlar. Aynı şekilde Togg'u da ziyaret ediyorlar.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından aralarında Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli E5000 ana hat lokomotifi, Gökpınar barajı ve Beylikova ilçesinde bulunan nadir toprak elementi pilot tesisin toplu açılışını yaptı. Erdoğan daha sonra AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Derya Çıraklı ve Pınar Turhanoğlu Gücüyener'i tanıttı.