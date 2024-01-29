Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de gençlerle buluştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kan kaybettiğini belirterek, "Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlerle bir araya geldi.

Programa katılan gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, mevcut muhalefet partilerine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten farkının olmadığını, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve paramparça olduklarını söyledi.

Bütün meselenin parti olarak yerel seçimlerden, merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak çok daha güçlü çıkmak ve bu güçle beraber hizmeti ülkenin geneline yaymak olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte örneğin Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız."

Soru soran gencin kendisini düğününe davet etmesi sonrasında Erdoğan, gencin kayınpederine ve kayınvalidesine selam ve sevgilerini iletti.

Bir başka gencin AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun projelerine ilişkin sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Biz İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur, öyle aldık. İstanbul susuzdu ve tankerlerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı, öyle su filan bulamazsın, yok. CHP'nin yapısı bu, karakteri bu, cibilliyeti bu. Şimdi inşallah Nebi kardeşimle biz burayı aldığımızda, burada susuzluğu çözmek bizim işimiz. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Bundan sonra da biz nerede böyle bir imkansızlık varsa bu işi biz çözeriz. Bu bizim mesleğimiz hale gelmiş." diye konuştu.

Merkezi yönetim olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve yerel yönetim ile el ele vererek Eskişehir'in susuzluğunu gidereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bununla bitmedi. Bütün bu kentsel dönüşümü yaparak, bir diğer taraftan da şehir plancılığında en güzel adımları atarak Eskişehir'i gerçekten modern bir şehir haline yeniden getireceğiz." dedi.

Bir diğer gencin, "Sizce bu seçimlerden sonra aynı kurultay tablosu yaşanacak mı? Bir yenilgi ile gönderdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu yine bir yenilgi ile geri getirecek gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim? Zaten 18 kez gitmiş. Onu gönderenler onu düşünsün, biz işimize bakalım. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz işimize bakacağız. Bunlar yenile yenile doymazlar. Ama biz işimize bakacağız, çok daha fazla neler yaparız, buna bakacağız. Şimdi bu yerel seçimlerde inşallah bizler ciddi manada mevcut büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kaça çıkartacağız, onun hesabı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bu sayıyı ne kadar yükselteceğiz buna bakacağız ve gümbür gümbür inşallah geleceğiz."

Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun bazı kesimlerce "turistik gezi" olarak nitelendirilmesiyle ilgili soruya, "Bunlar, turistik gezinin tanımını sorsanız bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun bunun adını 'turistik gezi' koyuyorlar. Bunlar, bunun getirisi nedir, bunu düşünemeyecek kadar zavallı. Biz, inşallah çok daha kısa bir zamanda artık uzaya gidişlerde bütün imkanlarımızı, kendi araçlarımızı yapar hale geleceğiz, savunma sanayisinde yaptıklarımız gibi." karşılığını verdi.

Türkiye'nin uçak gemisini, çeşitli robotları yaptığını anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde yüzde 20 olan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü yüzde 80'e çıkarttıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef yüzde 100'e ulaşmak. Çünkü bunu yapamadığınız zaman önüne gelen pısırıklar size kafa tutar. Şimdi ikinci uçak gemisini yapacağız ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız." dedi.

"Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi"

Uluslararası Adalet Divanının İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık." ifadesini kullandı.

Ancak bunun yeterli olmadığını ve bunu genişletmenin gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için de bu davayı açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettim ve bundan sonraki süreçte de yanınızdayız ama bunu devam ettirelim dedik. Bunun yanında başka bazı ülkeler de bu yola başvuracaklar. Hepsinden ötesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda çıkan netice çok önemliydi. 121 ülke, İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Amerika, yanında sadece 9-10 ülkeyle kaldı. 40 ülke çekimser kaldı. Onlar da yavaş yavaş bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. O çocukların ahı, kadınların ahı yerde kalmaz. Biz kovalıyoruz o kaçacak. Sonunda zafer hakka inananların olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı süreçle ilgili soruyu, "Seçime girerken herkes bize şans falan vermiyor. Deve dişi gibi de rakipler var. Bu rakipler de 'Çok genç bu, herhangi bir şey yapamaz, bunların yanında da seçimi alma şansı yok' diye düşünüyorlardı. Seçime girdik ve neticede teşkilat çok çok önemli, bir gecede İstanbul'u afişlerle donattık. Neydi o afişler, 'Tamam inşallah.' Eskişehir teşkilatı da 'Tamam inşallah' afişleriyle tüm duvarları örmeli ve 31 Mart gecesi 'Tamam inşallah' ile ertesi güne çıkmalıyız." şeklinde yanıtladı.

Bir gencin, "Önemli bir yılda, önemli bir seçimi kazandığınız akşam siz ne düşündünüz, neler hissettiniz, neler yaşadınız?" sorusuna Erdoğan, "Çok duygusal anlar yaşattı o gece. O seçim çok çok farklıydı ve dünyanın değişik yerlerinden aldığımız tebrikler bizi yine çok çok duygulandırdı. Demek ki Türkiye, dünyada farklı bir şekilde izleniyor. Siz izleniyorsunuz. Bu ne demektir? Türk gençliği dünyada elde ettiği başarılarla izleniyor, takip ediliyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah gençliğimiz izlenmeye devam edecek ve ben sizlerden de bunu ümit ediyorum, bekliyorum." yanıtını verdi.

"Depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgeyi ziyaret etmek ve çalışmaları yerinde görmek gibi bir planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, önümüzdeki hafta deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğini, bir taraftan da konut teslim törenleri yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan, gençlerden gelen talep üzerine, "TEKNOFEST'i seçimden önce yapamayız ama inşallah seçimden sonra, seçimin zaferiyle beraber TEKNOFEST'i burada yapacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehirspor için ne tür vaatlerde bulunuyorsunuz?" sorusu üzerine, "Ben gelip oynayamam. Stadı yaptık bundan sonrasına Eskişehir'in varlıklı olan iş adamları, vesaire sahip çıkması lazım ve Eskişehir'in bu imkanlarıyla, bu tesisleriyle gereğini yapmaları lazım. Mevcut Belediye Başkanı zerre kadar Eskişehirspor ile ilgilenmedi. Şimdi inşallah Nebi kardeşimizle burada bu işin koordinesini yapmak mümkün. Çünkü daha önce de emeği var. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunu başarmak mümkün. Yeter ki işi ehline verelim." dedi.

(Bitti)