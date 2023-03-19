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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Güncel Haberler

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