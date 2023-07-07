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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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