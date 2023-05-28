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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eski Komşusunu Ziyaret Etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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