Cumhurbaşkanı Erdoğan Eski Komşusunu Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu Ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel